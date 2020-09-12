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Посольство Швеции в Минске оказалось в непростом положении 

Майк Габриелян 9 минут назад
Посольство Швеции в Минске оказалось в непростом положении
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Швеция решает, что делать с белорусами Кузнечиками, которые перепрыгнули через забор посольства страны в Минске и просят политического убежища. Об этом сообщает TUT.BY Политубежища просят Виталий и Владислав Кузнечики, отец и сын. Старшему 47 лет. Младшему 29, он занимается бизнесом и владеет несколькими магазинами женской одежды. У него жена и двое детей. Они остались на белорусской территории…
На минской акции протеста начались задержания
Владислав рассказал, что вместе с отцом участвовал в акции протеста в Витебске 6 сентября. Его родителя избили дубинками и обрызгали газом из баллончика. Обоим удалось избежать ареста.

«Мы ушли, но понимали, что может быть преследование. Всё — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых… Нас привезли в Минск, и мы сразу пошли в посольство Швеции, позвонили в домофон, попросили помочь, впустить, чтобы рассказать свою историю, сказали, что боимся», — поведал Кузнечик-младший.

Он также пояснил, что дипломаты отказывались их впустить, мотивируя это тем, что посольство не дает убежища. Но в итоге отец и сын проникли на территорию самовольно.
Утром 12 сентября Виталий Кузнечик сообщил, что они с сыном «здесь переночевали, позавтракали». С ними пообщались представители шведской дипмиссии.

«Ждем, какое решение будет принято», — заявил он.

Журналисты считают, что белорусские силовики караулят Кузнечиков у здания дипмиссии. Репортеры заметили напротив посольства мужчину в штатском с видеокамерой. У заднего двора находятся несколько бойцов ОМОН.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как работает польская пропаганда в Белоруссии.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Минск , Швеция
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