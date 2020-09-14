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Белорусская оппозиция обратилась к России 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Белорусская оппозиция обратилась к России
Фото: @rada.vision
Координационный совет (КС) белорусской оппозиции обратился к российской общественности и официальным лицам. Заявление опубликовано на официальном сайте объединения.
В обращении подчеркивается, что КС выступает за развитие белорусско-российских отношений и никогда не ставил своей целью ухудшить отношения с Россией, «как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы». В то же время оппозиция считает, что до начала планирования двустороннего сотрудничества необходимо разрешить конфликт внутри Белоруссии.

«Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Белоруссия была мирной, спокойной страной. Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Белоруссии, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов», — говорится в заявлении.

По мнению членов КС, «искренняя поддержка реального, а не бутафорского, диалога внутри страны» будет содействовать скорейшей нормализации обстановки и развитию отношений Белоруссии и России. «Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России», — отмечается в обращении.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину. Она выразила мнение, что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как последний не является легитимным лидером страны.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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