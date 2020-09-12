Девушка лишилась руки ради миллиона евро

Юлию Адлесич из Словении приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News.

Незадолго до инцидента она заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. Если бы мошенническая схема удалась, Юлия получила бы половину этой суммы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей.

После того как молодой человек девушки отсек ей руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что произошел несчастный случай. При этом отрезанную часть руки они предусмотрительно оставили дома, чтобы ее не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Но полиция нашла часть тела и ее все таки пришили.

Дополнительным доказательством в деле стало то, что следователи нашли в истории поиска молодого человека Юлии в интернете запросы вроде "как работает искусственная рука".

Девушке дали два года тюрьмы за мошеннические действия со страховкой, а ее парню — три года лишения свободы.