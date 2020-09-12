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Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму 

РИА Новости 32 минуты назад
Девушка лишилась руки ради миллиона евро
Фото: depositphotos.com
Юлию Адлесич из Словении приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News.
Незадолго до инцидента она заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. Если бы мошенническая схема удалась, Юлия получила бы половину этой суммы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей.
Лишившаяся кистей рук россиянка вышла замуж
После того как молодой человек девушки отсек ей руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что произошел несчастный случай. При этом отрезанную часть руки они предусмотрительно оставили дома, чтобы ее не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Но полиция нашла часть тела и ее все таки пришили.
Дополнительным доказательством в деле стало то, что следователи нашли в истории поиска молодого человека Юлии в интернете запросы вроде "как работает искусственная рука".
Девушке дали два года тюрьмы за мошеннические действия со страховкой, а ее парню — три года лишения свободы.
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Комментарии 3
В мире , Происшествия , телеканал АВС , Словения
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