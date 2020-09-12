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Израиль вновь испытывает терпение России 

Мир новостей 53 минуты назад
Тель-Авив ищет новые возможности для ударов по сирийской территории.
Несмотря на суровое российское предупреждение Израиль продолжил ракетные удары по героически сражающейся с террористами Сирии.
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В этот раз ракеты были нацелены на юг Алеппо, они ударили по городку Аль-Сафира. Сирийская ПВО сорвала расчет агрессора, сбив большую часть ракет увеличенной взрывной силы, но одна из них все же поразила свою цель. Однако, как сообщают «AMN news», был причинен минимальный ущерб и обошлось без серьезных потерь.
Как и при недавнем нападении на авиабазу Т-4, израильские самолеты проводили атаку из оккупированной США зоны Аль-Танф, пользуясь американским прикрытием. Выпустив несколько ракет, они поспешили быстрее скрыться. Это одно из самых уязвимых мест в противовоздушной обороне важнейших объектов военной инфраструктуры Сирии.
Но в следующий раз сирийцы могут решиться на поражение самолетов противника в небе над Аль-Танфом, тем более, что они хорошо видны на радарах С-300.
Николай Иванов.
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В мире , Видео , Николай Иванов , Израиль , Сирия
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