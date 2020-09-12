Израиль вновь испытывает терпение России 

Тель-Авив ищет новые возможности для ударов по сирийской территории.

Несмотря на суровое российское предупреждение Израиль продолжил ракетные удары по героически сражающейся с террористами Сирии

В этот раз ракеты были нацелены на юг Алеппо, они ударили по городку Аль-Сафира. Сирийская ПВО сорвала расчет агрессора, сбив большую часть ракет увеличенной взрывной силы, но одна из них все же поразила свою цель. Однако, как сообщают «AMN news», был причинен минимальный ущерб и обошлось без серьезных потерь.

Как и при недавнем нападении на авиабазу Т-4, израильские самолеты проводили атаку из оккупированной США зоны Аль-Танф, пользуясь американским прикрытием. Выпустив несколько ракет, они поспешили быстрее скрыться. Это одно из самых уязвимых мест в противовоздушной обороне важнейших объектов военной инфраструктуры Сирии.

Но в следующий раз сирийцы могут решиться на поражение самолетов противника в небе над Аль-Танфом, тем более, что они хорошо видны на радарах С-300.