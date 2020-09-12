Женщины Белоруссии собираются выйти на ближайший протестный митинг с накладными животами, имитируя беременность. Новый приём рассчитан на то, что силовики растеряются и постесняются поднять руку на «будущих матерей».

Об этом сообщает KP.RU. Издание отмечает, что инструкции с картинками распространяются по белорусским протестным пабликам.

Символом беременности является живот женщины, в котором подрастает наша свободная Беларусь. Любая может его сделать в домашних условиях и выйти с ним на протест! И перестанет быть человеком тот, кто осмелится дотронуться до беременной женщины! — говорится в инструкции.

При этом, видимо, специально для силовиков уточняется, что живот у женщины может оказаться настоящим.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. В уличных шествиях участвуют десятки тысяч людей. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко , были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 сентября в Минске силовики задерживали женщин. Сотрудники правоохранительных органов Минска начали задержания на митинге на площади Независимости. Силовики увели как минимум троих девушек. Акция началась примерно в 19 часов, когда 20–25 человек встали на лестнице у Красного костёла с плакатами и цветами. Одна из девушек держала бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов.