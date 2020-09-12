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Класс испанской принцессы ушел на карантин из-за COVID-19 

Российская Газета 1 час назад
Класс испанской принцессы ушел на карантин
Фото: ТАСС
Класс испанской наследной принцессы Леонор перевели на карантин после того, как у одной из учениц обнаружили коронавирус нового типа, сообщает телеканал Sexta.
Ближайшие две недели принцесса и ее одноклассники проведут дома. Это необходимая мера, чтобы противостоять распространению коронавируса SARS-CoV-2. О том, что тест дал положительный результат стало известно накануне, уточняет РИА Новости.
Испанские власти вводят повышенные меры санитарной безопасности: запрещено собираться большими компаниями, действуют ограничения на работу баров и ресторанов. По последним данным, в стране выявлено 566 326 случаев заражения коронавирусом нового типа, 29 747 человек скончались. При этом в минздраве страны отметили, что сейчас ситуация несопоставима с той, что была в марте-апреле: большинство случаев нетяжелые, средний возраст заболевших — младше 40 лет.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в разработке ученых сейчас находятся порядка 180 вакцин от коронавируса, 35 из них уже тестируют на людях.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
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