Жертв жестоких изнасилований столкнули с насильниками

В ток-шоу «Кел, татуласайық!» («Давайте мириться!») на казахстанском телевидении пытаются помирить насильников с их жертвами.

Как пишет «Новый репортер» , телепроект, смысл которого заложен в его названии, идет на «31 канале» несколько месяцев. В проекте несколько участников, история их противостояния рассматривается из программы в программу.

Одной из героинь шоу стала 18-летняя Кызгалдак Талгаткызы. Когда ей было 14 лет, ее изнасиловали трое парней. Их судили, но в тюрьму не посадили, а Кызгалдак родила сына. Авторы программы пытаются примирить жертву изнасилования с предполагаемым отцом ребенка. Девушка, хоть и заявляет, что не простит насильников и накажет их, позволила предполагаемому отцу увидеться с сыном. В шоу звучат мнения родственников и соседей. Многие из них заявляют, что Кызгалдак опозорила аул и сама виновата в случившемся. Другие предлагают пожалеть насильников, ведь один из них с тех пор женился, а другой — единственный сын в семье.

Еще одна героиня программы — также жертва изнасилования Айгуль. Трое мужчин три дня насиловали ее на даче, забрали одежду, угрожали голой выгнать на трассу, заливали в рот бензин. Благодаря счастливой случайности ей удалось сбежать. По ходу программы выясняется, что жертва пошла на примирение, «простила, потому что родственники умоляли, простила из-за родителей и детей».

Ток-шоу уже вызвало негативную реакцию общественности. Телезрители даже создали петицию с требованием закрыть передачу.