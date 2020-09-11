Япония готовит месть за Курилы

Японцы призвали к радикальным мерам в ходе обсуждения будущего Курильских островов, в том числе, «ударив по России
ядерными ракетами».
«Северные территории» нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно победить, если ударить ядерными ракетами, если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — написали в комментариях к материалу на портале Yahoo
News Japan.
«Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнется!».
Другие комментаторы посоветовали властям Японии
как можно скорее присоединиться к США
и вместе изолировать Россию от мирового сообщества, а также ввести санкции.
При этом некоторые читатели признали, что острова уже не будут принадлежать Японии никогда.
Автор материала написал об отставке премьер-министра Синдзо Абэ
и реакции на нее российских властей, разглядев в ней попытки повлиять на его преемника. Он также высказал мнение, что это будет продолжаться и дальше, если Япония выберет тактику «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор».
28 августа 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ неожиданно объявил об отставке из-за проблем со здоровьем, однако он продолжит исполнять обязанности до избрания преемника. В своем обращении Абэ сказал, что хочет избежать ситуаций, при которых его болезнь (язвенный колит) смогла бы оказать влияние на важные политические решения и выразил сожаление, что не смог решить проблему похищения японских граждан северокорейцами, подписать мирный договор с Россией и завершить работу по изменению пацифистской конституции.
Кто бы ни стал преемником Абэ, едва ли стоит рассчитывать на то, язвенного колит он изменит подход, о котором пишет автор статьи в Yahoo News Japan. Несмотря на то, что тактика «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор», очевидно, доказала свою тупиковость, едва ли японское общество готово принять радикальные изменения вектора отношения к проблеме «северных территорий».
К тому же, попытка усмотреть в реакции Москвы
давление на будущего премьера говорит о том, что «вмешательство» России, ставшее одной из главных обвинений против нашей страны на Западе, не обошло стороной и японский политический дискурс
— В современной внешней политике модно ссылаться на мифическое давление России, таким образом объясняя все, что угодно, — отмечает директор Института свободы Федор Бирюков.
— Так в Средние века любую непонятную ситуацию объясняли происками дьявола. Демонизация России очень удобна и выгодна многим силам как на Западе, так и на Востоке. Оказывает ли на самом деле Россия такое всеобъемлющее влияние на другие страны, чтобы защитить свои национальные интересы? Безусловно нет, тому есть масса причин. Другой вопрос: «Нужно ли России усиливать свое внешнеполитическое влияние и прибегать по необходимости к давлению на руководство других стран?» Я уверен, что да, поскольку это совершенно нормальная внешнеполитическая практика. Сила и справедливость не всегда противоположны друг другу. А в нашем случае справедливость просто обязана быть сильной.
«СП»: — Но японцам это все зачем?
— Для японской политики тема так называемых северных территорий — вопрос риторический. Это «острая приправа» к любому политическом блюду, к любому дискурсу. Примерно, как для украинских властей стал вопрос о Крыме. Более того, российская принадлежность Курил на самом деле выгодна японским империалистам-реваншистам, поскольку позволяет им ожесточенно, но без особых последствий эксплуатировать эту тему в рамках внутиполитической борьбы. Они вообще должны доплачивать России за то, чтобы Курилы оставались как можно более российскими. При этом Япония проводит очень активную экономическую политику и на Курилах, и в целом на российском Дальнем Востоке, что приносит ей существенные доходы без всякого политического противостояния с Москвой. И если для России агрессивные театральные воззвания нынешних «постсамураев» с требованием срочно «объяпонить» Курилы не играют серьезной роли, то вот реальная японская экономическая экспансия в дальневосточных регионах является существенной проблемой и в данный момент, и в перспективе. Как и проблема ползучей китаизации русской Сибири.
— Лучшей защитой от японских и любых других территориальных претензий к России должно служить динамичное развитие регионов, создание современной инфраструктуры, эффективной народной экономики и социальной сферы, обеспечивающей нужды всех граждан России, а не только узкой и жадной прослойки политических и финансовых элит. Только реализуемая на практике национальная стратегия достойной жизни является наилучшим способом защиты территориальной целостности страны. А когда другие государства видят, что с экономикой у нас, мягко говоря, все очень сложно, они, как шакалы или стервятники, начинают ждать, когда «Россия загнется». Не дождутся, конечно! Но и нам ждать нечего. России надо выйти из медвежьей спячки, стать гордым сильным орлом, расправить крылья и взлететь в новом державном порыве!
— В рамках той картинки мира, которая у него сложилась из-за транслируемой западом или Японией картинки мира, где Москва спит и видит, как бы решить курильский вопрос. Путин правильно в свое время сказал - у нас нет территориального спора, и, если Япония считает, что у нее он есть, мы готовы об этом поговорить. Японцы вообще оказывают дурную услугу себе, когда накручивают свое общественное мнение. Возникают нереализующиеся ожидания, которые затем материализуются в политические проблемы для японских властей.
«СП»: — Насчет ядерного удара это серьезно? В Японии кто-то рассматривает такой сценарий на полном серьезе или это интернет-фрики?
— Конечно же это интернет-фрики. Но не только они. Тут еще и отчаявшиеся люди, которым впаривали годами о неизбежности возврата островов, которые считают возврат чем-то необходимым, но при этом не понимают, как этого добиться.
«СП»: — Другие комментаторы посоветовали властям Японии как можно скорее присоединиться к США и вместе изолировать Россию от мирового сообщества, а также ввести санкции. Такое реально? Почему раньше до такого не додумались? Кто-то может поддержать эти санкции?
— Тут тоже фрики — но не только. Фриковость этой позиции основана на наличии в Японии четкой мысли о том, что только тесный союз с США может защитить Токио от китайской экспансии. Вот Америка и видится как универсальное решение для ряда проблем.
«СП»: — Еще одно мнение — «Россия загнется сама», поэтому даже переговоры по Курилам не нужны. Насколько такое мнение распространено? На чем основана вера в том, что «Россия загнется сама», и насколько это обосновано? А если «загнется», Япония этим воспользуется и оттяпает острова или даже еще что?
— Это мнение как раз очень распространено. Это ж ключевая мысль множества западных СМИ — «смотрите, русские под санкциями, они последних ежиков доедают, давайте давить дальше»! К тем, кто озвучивает эту точку зрения, у меня два вопроса. Во-первых, почему Россия столько лет загибается, но до сих пор не только не загнулась, но еще и выпустила вакцину от коронавируса быстрее всех остальных. И второй — ну ок, предположим розовые мечты западных детишек реализуются, и Россия загнется - каковы будут последствия этого для самих детишек? Сразу же на ум приходит расползание ядерного оружия, переход Сибири под контроль КНР и резкий рост популярности на Западе и в Японии уроков китайского языка - как языка сверхдержавы и/или оккупанта.
«СП»: — Насколько все же японский подход «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор» является тупиковым путем? Да, и зачем вообще и нам, и японцам этот мирный договор? Живем уже полвека без него, и ничего
— Это тупиковый путь. Острова мы не отдадим. Да, договор нужен нам и японцам — для того, чтобы улучшить отношения. Да, он имеет антикитайский окрас. Япония хочет с помощью договора сбалансировать китайское влияние в российских коридорах власти, а Москва — превратить свой «поворот на восток» в поворот реально на Восток, а не к Китаю. Но Японии договор все-таки нужен больше. А значит пусть в Токио думают над тем, как им уходить от собственных тупиковых формулировок. Мы, конечно, поможем чем можем — различными компромиссными формулами (например, о совместном освоении), но суверенитет не отдадим. Иначе кому-то покажется, что мы потом таким же макаром и от Крыма откажемся, и от других территорий
И это уже не говоря о том, что раздача «Кемских волостей» теперь запрещена по Конституции.
«СП»: — Будет ли этого подхода придерживаться преемник Абэ? Возможно ли изменить его, или японское общество к этому не готово?
— Пока непонятно, кто будет преемник. И насколько он будет влиятелен — не начнется ли в Японии «эпоха солдатских императоров», как было между двумя правлениями Синдзо Абэ с 2007 по 2012 год. Что же касается японского общества, то там были легкие признаки готовности, да и Абэ постепенно размывал сакральность курильского вопроса — но, еще раз, тут многое будет зависеть от нового премьера