Япония готовит месть за Курилы

Японцы призвали к радикальным мерам в ходе обсуждения будущего Курильских островов, в том числе, «ударив по России ядерными ракетами».

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«Северные территории» нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно победить, если ударить ядерными ракетами, если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — написали в комментариях к материалу на портале Yahoo News Japan.

Или вот еще:

«Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнется!».

Другие комментаторы посоветовали властям Японии как можно скорее присоединиться к США и вместе изолировать Россию от мирового сообщества, а также ввести санкции.

При этом некоторые читатели признали, что острова уже не будут принадлежать Японии никогда.

Автор материала написал об отставке премьер-министра Синдзо Абэ и реакции на нее российских властей, разглядев в ней попытки повлиять на его преемника. Он также высказал мнение, что это будет продолжаться и дальше, если Япония выберет тактику «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор».

28 августа 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ неожиданно объявил об отставке из-за проблем со здоровьем, однако он продолжит исполнять обязанности до избрания преемника. В своем обращении Абэ сказал, что хочет избежать ситуаций, при которых его болезнь (язвенный колит) смогла бы оказать влияние на важные политические решения и выразил сожаление, что не смог решить проблему похищения японских граждан северокорейцами, подписать мирный договор с Россией и завершить работу по изменению пацифистской конституции.

Кто бы ни стал преемником Абэ, едва ли стоит рассчитывать на то, язвенного колит он изменит подход, о котором пишет автор статьи в Yahoo News Japan. Несмотря на то, что тактика «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор», очевидно, доказала свою тупиковость, едва ли японское общество готово принять радикальные изменения вектора отношения к проблеме «северных территорий».

К тому же, попытка усмотреть в реакции Москвы давление на будущего премьера говорит о том, что «вмешательство» России, ставшее одной из главных обвинений против нашей страны на Западе, не обошло стороной и японский политический дискурс

— В современной внешней политике модно ссылаться на мифическое давление России, таким образом объясняя все, что угодно, — отмечает директор Института свободы Федор Бирюков.

— Так в Средние века любую непонятную ситуацию объясняли происками дьявола. Демонизация России очень удобна и выгодна многим силам как на Западе, так и на Востоке. Оказывает ли на самом деле Россия такое всеобъемлющее влияние на другие страны, чтобы защитить свои национальные интересы? Безусловно нет, тому есть масса причин. Другой вопрос: «Нужно ли России усиливать свое внешнеполитическое влияние и прибегать по необходимости к давлению на руководство других стран?» Я уверен, что да, поскольку это совершенно нормальная внешнеполитическая практика. Сила и справедливость не всегда противоположны друг другу. А в нашем случае справедливость просто обязана быть сильной.

«СП»: — Но японцам это все зачем?

— Для японской политики тема так называемых северных территорий — вопрос риторический. Это «острая приправа» к любому политическом блюду, к любому дискурсу. Примерно, как для украинских властей стал вопрос о Крыме. Более того, российская принадлежность Курил на самом деле выгодна японским империалистам-реваншистам, поскольку позволяет им ожесточенно, но без особых последствий эксплуатировать эту тему в рамках внутиполитической борьбы. Они вообще должны доплачивать России за то, чтобы Курилы оставались как можно более российскими. При этом Япония проводит очень активную экономическую политику и на Курилах, и в целом на российском Дальнем Востоке, что приносит ей существенные доходы без всякого политического противостояния с Москвой. И если для России агрессивные театральные воззвания нынешних «постсамураев» с требованием срочно «объяпонить» Курилы не играют серьезной роли, то вот реальная японская экономическая экспансия в дальневосточных регионах является существенной проблемой и в данный момент, и в перспективе. Как и проблема ползучей китаизации русской Сибири.

«СП»: — И что делать?

— Лучшей защитой от японских и любых других территориальных претензий к России должно служить динамичное развитие регионов, создание современной инфраструктуры, эффективной народной экономики и социальной сферы, обеспечивающей нужды всех граждан России, а не только узкой и жадной прослойки политических и финансовых элит. Только реализуемая на практике национальная стратегия достойной жизни является наилучшим способом защиты территориальной целостности страны. А когда другие государства видят, что с экономикой у нас, мягко говоря, все очень сложно, они, как шакалы или стервятники, начинают ждать, когда «Россия загнется». Не дождутся, конечно! Но и нам ждать нечего. России надо выйти из медвежьей спячки, стать гордым сильным орлом, расправить крылья и взлететь в новом державном порыве!

— Автор статьи увидел давление России в своей голове, — также уверен доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

— В рамках той картинки мира, которая у него сложилась из-за транслируемой западом или Японией картинки мира, где Москва спит и видит, как бы решить курильский вопрос. Путин правильно в свое время сказал - у нас нет территориального спора, и, если Япония считает, что у нее он есть, мы готовы об этом поговорить. Японцы вообще оказывают дурную услугу себе, когда накручивают свое общественное мнение. Возникают нереализующиеся ожидания, которые затем материализуются в политические проблемы для японских властей.

«СП»: — Насчет ядерного удара это серьезно? В Японии кто-то рассматривает такой сценарий на полном серьезе или это интернет-фрики?

— Конечно же это интернет-фрики. Но не только они. Тут еще и отчаявшиеся люди, которым впаривали годами о неизбежности возврата островов, которые считают возврат чем-то необходимым, но при этом не понимают, как этого добиться.

«СП»: — Другие комментаторы посоветовали властям Японии как можно скорее присоединиться к США и вместе изолировать Россию от мирового сообщества, а также ввести санкции. Такое реально? Почему раньше до такого не додумались? Кто-то может поддержать эти санкции?

— Тут тоже фрики — но не только. Фриковость этой позиции основана на наличии в Японии четкой мысли о том, что только тесный союз с США может защитить Токио от китайской экспансии. Вот Америка и видится как универсальное решение для ряда проблем.

«СП»: — Еще одно мнение — «Россия загнется сама», поэтому даже переговоры по Курилам не нужны. Насколько такое мнение распространено? На чем основана вера в том, что «Россия загнется сама», и насколько это обосновано? А если «загнется», Япония этим воспользуется и оттяпает острова или даже еще что?

— Это мнение как раз очень распространено. Это ж ключевая мысль множества западных СМИ — «смотрите, русские под санкциями, они последних ежиков доедают, давайте давить дальше»! К тем, кто озвучивает эту точку зрения, у меня два вопроса. Во-первых, почему Россия столько лет загибается, но до сих пор не только не загнулась, но еще и выпустила вакцину от коронавируса быстрее всех остальных. И второй — ну ок, предположим розовые мечты западных детишек реализуются, и Россия загнется - каковы будут последствия этого для самих детишек? Сразу же на ум приходит расползание ядерного оружия, переход Сибири под контроль КНР и резкий рост популярности на Западе и в Японии уроков китайского языка - как языка сверхдержавы и/или оккупанта.

«СП»: — Насколько все же японский подход «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор» является тупиковым путем? Да, и зачем вообще и нам, и японцам этот мирный договор? Живем уже полвека без него, и ничего

— Это тупиковый путь. Острова мы не отдадим. Да, договор нужен нам и японцам — для того, чтобы улучшить отношения. Да, он имеет антикитайский окрас. Япония хочет с помощью договора сбалансировать китайское влияние в российских коридорах власти, а Москва — превратить свой «поворот на восток» в поворот реально на Восток, а не к Китаю. Но Японии договор все-таки нужен больше. А значит пусть в Токио думают над тем, как им уходить от собственных тупиковых формулировок. Мы, конечно, поможем чем можем — различными компромиссными формулами (например, о совместном освоении), но суверенитет не отдадим. Иначе кому-то покажется, что мы потом таким же макаром и от Крыма откажемся, и от других территорий

И это уже не говоря о том, что раздача «Кемских волостей» теперь запрещена по Конституции.

«СП»: — Будет ли этого подхода придерживаться преемник Абэ? Возможно ли изменить его, или японское общество к этому не готово?