Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Япония грозит забрать Курилы: Санкции, ядерный удар и развал России

Свободная пресса
2 часа назад
Японцы призвали к радикальным мерам в ходе обсуждения будущего Курильских островов, в том числе, «ударив по России ядерными ракетами».
Япония готовит месть за Курилы
Фото: ТАССТАСС
«Северные территории» нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно победить, если ударить ядерными ракетами, если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — написали в комментариях к материалу на портале Yahoo News Japan.
Или вот еще:
«Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнется!».
Другие комментаторы посоветовали властям Японии как можно скорее присоединиться к США и вместе изолировать Россию от мирового сообщества, а также ввести санкции.
При этом некоторые читатели признали, что острова уже не будут принадлежать Японии никогда.
Автор материала написал об отставке премьер-министра Синдзо Абэ и реакции на нее российских властей, разглядев в ней попытки повлиять на его преемника. Он также высказал мнение, что это будет продолжаться и дальше, если Япония выберет тактику «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор».
28 августа 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ неожиданно объявил об отставке из-за проблем со здоровьем, однако он продолжит исполнять обязанности до избрания преемника. В своем обращении Абэ сказал, что хочет избежать ситуаций, при которых его болезнь (язвенный колит) смогла бы оказать влияние на важные политические решения и выразил сожаление, что не смог решить проблему похищения японских граждан северокорейцами, подписать мирный договор с Россией и завершить работу по изменению пацифистской конституции.
Кто бы ни стал преемником Абэ, едва ли стоит рассчитывать на то, язвенного колит он изменит подход, о котором пишет автор статьи в Yahoo News Japan. Несмотря на то, что тактика «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор», очевидно, доказала свою тупиковость, едва ли японское общество готово принять радикальные изменения вектора отношения к проблеме «северных территорий».
К тому же, попытка усмотреть в реакции Москвы давление на будущего премьера говорит о том, что «вмешательство» России, ставшее одной из главных обвинений против нашей страны на Западе, не обошло стороной и японский политический дискурс
— В современной внешней политике модно ссылаться на мифическое давление России, таким образом объясняя все, что угодно, — отмечает директор Института свободы Федор Бирюков.
— Так в Средние века любую непонятную ситуацию объясняли происками дьявола. Демонизация России очень удобна и выгодна многим силам как на Западе, так и на Востоке. Оказывает ли на самом деле Россия такое всеобъемлющее влияние на другие страны, чтобы защитить свои национальные интересы? Безусловно нет, тому есть масса причин. Другой вопрос: «Нужно ли России усиливать свое внешнеполитическое влияние и прибегать по необходимости к давлению на руководство других стран?» Я уверен, что да, поскольку это совершенно нормальная внешнеполитическая практика. Сила и справедливость не всегда противоположны друг другу. А в нашем случае справедливость просто обязана быть сильной.
«СП»: — Но японцам это все зачем?
— Для японской политики тема так называемых северных территорий — вопрос риторический. Это «острая приправа» к любому политическом блюду, к любому дискурсу. Примерно, как для украинских властей стал вопрос о Крыме. Более того, российская принадлежность Курил на самом деле выгодна японским империалистам-реваншистам, поскольку позволяет им ожесточенно, но без особых последствий эксплуатировать эту тему в рамках внутиполитической борьбы. Они вообще должны доплачивать России за то, чтобы Курилы оставались как можно более российскими. При этом Япония проводит очень активную экономическую политику и на Курилах, и в целом на российском Дальнем Востоке, что приносит ей существенные доходы без всякого политического противостояния с Москвой. И если для России агрессивные театральные воззвания нынешних «постсамураев» с требованием срочно «объяпонить» Курилы не играют серьезной роли, то вот реальная японская экономическая экспансия в дальневосточных регионах является существенной проблемой и в данный момент, и в перспективе. Как и проблема ползучей китаизации русской Сибири.
«СП»: — И что делать?
— Лучшей защитой от японских и любых других территориальных претензий к России должно служить динамичное развитие регионов, создание современной инфраструктуры, эффективной народной экономики и социальной сферы, обеспечивающей нужды всех граждан России, а не только узкой и жадной прослойки политических и финансовых элит. Только реализуемая на практике национальная стратегия достойной жизни является наилучшим способом защиты территориальной целостности страны. А когда другие государства видят, что с экономикой у нас, мягко говоря, все очень сложно, они, как шакалы или стервятники, начинают ждать, когда «Россия загнется». Не дождутся, конечно! Но и нам ждать нечего. России надо выйти из медвежьей спячки, стать гордым сильным орлом, расправить крылья и взлететь в новом державном порыве!
— Автор статьи увидел давление России в своей голове, — также уверен доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.
— В рамках той картинки мира, которая у него сложилась из-за транслируемой западом или Японией картинки мира, где Москва спит и видит, как бы решить курильский вопрос. Путин правильно в свое время сказал - у нас нет территориального спора, и, если Япония считает, что у нее он есть, мы готовы об этом поговорить. Японцы вообще оказывают дурную услугу себе, когда накручивают свое общественное мнение. Возникают нереализующиеся ожидания, которые затем материализуются в политические проблемы для японских властей.
«СП»: — Насчет ядерного удара это серьезно? В Японии кто-то рассматривает такой сценарий на полном серьезе или это интернет-фрики?
— Конечно же это интернет-фрики. Но не только они. Тут еще и отчаявшиеся люди, которым впаривали годами о неизбежности возврата островов, которые считают возврат чем-то необходимым, но при этом не понимают, как этого добиться.
«СП»: — Другие комментаторы посоветовали властям Японии как можно скорее присоединиться к США и вместе изолировать Россию от мирового сообщества, а также ввести санкции. Такое реально? Почему раньше до такого не додумались? Кто-то может поддержать эти санкции?
— Тут тоже фрики — но не только. Фриковость этой позиции основана на наличии в Японии четкой мысли о том, что только тесный союз с США может защитить Токио от китайской экспансии. Вот Америка и видится как универсальное решение для ряда проблем.
«СП»: — Еще одно мнение — «Россия загнется сама», поэтому даже переговоры по Курилам не нужны. Насколько такое мнение распространено? На чем основана вера в том, что «Россия загнется сама», и насколько это обосновано? А если «загнется», Япония этим воспользуется и оттяпает острова или даже еще что?
— Это мнение как раз очень распространено. Это ж ключевая мысль множества западных СМИ — «смотрите, русские под санкциями, они последних ежиков доедают, давайте давить дальше»! К тем, кто озвучивает эту точку зрения, у меня два вопроса. Во-первых, почему Россия столько лет загибается, но до сих пор не только не загнулась, но еще и выпустила вакцину от коронавируса быстрее всех остальных. И второй — ну ок, предположим розовые мечты западных детишек реализуются, и Россия загнется - каковы будут последствия этого для самих детишек? Сразу же на ум приходит расползание ядерного оружия, переход Сибири под контроль КНР и резкий рост популярности на Западе и в Японии уроков китайского языка - как языка сверхдержавы и/или оккупанта.
«СП»: — Насколько все же японский подход «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор» является тупиковым путем? Да, и зачем вообще и нам, и японцам этот мирный договор? Живем уже полвека без него, и ничего
— Это тупиковый путь. Острова мы не отдадим. Да, договор нужен нам и японцам — для того, чтобы улучшить отношения. Да, он имеет антикитайский окрас. Япония хочет с помощью договора сбалансировать китайское влияние в российских коридорах власти, а Москва — превратить свой «поворот на восток» в поворот реально на Восток, а не к Китаю. Но Японии договор все-таки нужен больше. А значит пусть в Токио думают над тем, как им уходить от собственных тупиковых формулировок. Мы, конечно, поможем чем можем — различными компромиссными формулами (например, о совместном освоении), но суверенитет не отдадим. Иначе кому-то покажется, что мы потом таким же макаром и от Крыма откажемся, и от других территорий
И это уже не говоря о том, что раздача «Кемских волостей» теперь запрещена по Конституции.
«СП»: — Будет ли этого подхода придерживаться преемник Абэ? Возможно ли изменить его, или японское общество к этому не готово?
— Пока непонятно, кто будет преемник. И насколько он будет влиятелен — не начнется ли в Японии «эпоха солдатских императоров», как было между двумя правлениями Синдзо Абэ с 2007 по 2012 год. Что же касается японского общества, то там были легкие признаки готовности, да и Абэ постепенно размывал сакральность курильского вопроса — но, еще раз, тут многое будет зависеть от нового премьера
В мире,Федор Бирюков,Геворг Мирзаян,Синдзо Абэ,Финансовый университет,Yahoo,Москва,Россия,Япония,Соединенные Штаты,
130
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители