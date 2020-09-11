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Раскрыты темы встречи советников «нормандской четверки» в Берлине 

Lenta.ru и ещё 4 53 минуты назад
Раскрыты темы встречи «нормандской четверки» в Берлине
Фото: ТАСС
Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» на встрече в Берлине договорились поддержать перемирие в Донбассе. Темы встречи раскрыл заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Договорились о том, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня, о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, будут выполняться те механизмы обеспечения прекращения огня как с одной, так и с другой стороны», — сказал Козак.

По словам Козака, представители лидеров стран обменялись мнениями «по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины», однако прорыва достичь не удалось. Не по всем вопросам «удалось достигнуть согласованных решений», добавил он.
Он также рассказал, что вопрос о ситуации с Алексеем Навальным на встрече не поднимался, советники «строго придерживались повестки дня». Также не обсуждались вопросы проведения саммита «нормандской четверки», нет информации о том, когда может быть проведен очередной саммит.
Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.
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Комментарии 5
В мире , Украина , Алексей Навальный , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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