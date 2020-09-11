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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе 

РИА Новости 1 час назад
Украина направила Белоруссии ноту
Фото: Пограничный комитет Беларуси
Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
Ранее МИД Украины отозвал своего посла из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. В четверг он рассказал, что, когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. Он также сказал, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами. Позднее погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр Кизима на границе 5 сентября — по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.

"Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников", — цитирует сообщение МИД агентство УНН.

По данным внешнеполитического ведомства, украинская сторона считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Белоруссии "недружественным".

"Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", — отметили в министерстве.

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Комментарии
В мире , Украина , Игорь Кизим , МИД , Минск
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