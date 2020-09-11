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На митинге в Минске начались задержания 

Газета.Ru и ещё 1 43 минуты назад
На митинге в Минске начались задержания
Фото: AP
Правоохранители начали задерживать участников несанкционированного оппозиционного митинга на площади Независимости в центре Минска, передает РИА "Новости".
Люди стали собираться на митинг около 19.00 мск. У них в руках были плакаты и цветы. Спустя некоторое время на место приехали сотрудники правоохранительных органов в балаклавах, стали задерживать участников акции и сажать их в автобусы.
По данным агентства, сами задержания длились около 7 минут. После этого автобусы с людьми уехали.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , МВД , РИА Новости , Минск
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