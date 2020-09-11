Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пока вы не уснули: на Россию предложили сбросить ядерную бомбу 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: на Россию предложили сбросить ядерную бомбу
Фото: depositphotos.com
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Японии предложили нанести ядерный удар по России

Вопрос о возвращении Курильских островов можно решить только войной. Такое мнение высказывают некоторые рядовые японцы, комментируя политические отношения с Россией.
Читать новость полностью

Тихановская обратилась к Путину

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Россию уважатьсуверенитет Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.
Читать новость полностью

НАТО провело беспрецедентную операцию против России

Самолеты Североатлантического альянса (НАТО) провели беспрецедентную операцию против России. Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин.
Читать новость полностью

Захарова позволила себе новое провокационное заявление

Украинские власти в борьбе за главенство национального языка переступают разумные пределы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать новость полностью

Кремль ответил на ультиматум по Навальному

Россия с юридической точки зрения не может завести уголовное дело по Алексею Навальному, опираясь на выводы немецких врачей, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать новость полностью

Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»

Телеведущий Максим Галкин показал в Instagram пародию на переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Читать новость полностью

Опасные похороны: в российский город стягивают ОМОН

В город Ишим Тюменской области, где 12 сентября пройдут похороны вора в законе Владимира Зятькова (Зятек), начали стягивать ОМОН.
Читать новость полностью

«Геноцид водителей!»: что задумал Минтранс

Эксперты резко негативно отнеслись к новой инициативе Минтранса, предусматривающей введение бесплатного поезда в общественном транспорте и платных дорог, назвав ее «геноцидом для водителей».
Читать новость полностью

Суперкризис: анонсирован хаос во всем мире

Мировой экономический суперкризис может начаться в течение ближайших месяцев и привести к хаосу во всем мире.
Читать новость полностью

Россия собралась срочно занять денег

В текущем году Министерство финансов России собралось в 2,3 раза увеличить объем заимствований по сравнению с планами.
Читать новость полностью
Комментарии 51
В мире , Светлана Тихановская , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сергей Суровикин , Максим Галкин , МИД , Минтранс РФ , Минфин , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко поставили диагноз
Лукашенко поставили диагноз