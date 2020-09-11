Пока вы не уснули: на Россию предложили сбросить ядерную бомбу 

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В Японии предложили нанести ядерный удар по России
Вопрос о возвращении Курильских островов можно решить только войной. Такое мнение высказывают некоторые рядовые японцы, комментируя политические отношения с Россией.
Тихановская обратилась к Путину
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Россию уважатьсуверенитет Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.
НАТО провело беспрецедентную операцию против России
Самолеты Североатлантического альянса (НАТО) провели беспрецедентную операцию против России. Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин.
Захарова позволила себе новое провокационное заявление
Украинские власти в борьбе за главенство национального языка переступают разумные пределы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кремль ответил на ультиматум по Навальному
Россия с юридической точки зрения не может завести уголовное дело по Алексею Навальному, опираясь на выводы немецких врачей, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Телеведущий Максим Галкин показал в Instagram пародию на переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Опасные похороны: в российский город стягивают ОМОН
В город Ишим Тюменской области, где 12 сентября пройдут похороны вора в законе Владимира Зятькова (Зятек), начали стягивать ОМОН.
«Геноцид водителей!»: что задумал Минтранс
Эксперты резко негативно отнеслись к новой инициативе Минтранса, предусматривающей введение бесплатного поезда в общественном транспорте и платных дорог, назвав ее «геноцидом для водителей».
Суперкризис: анонсирован хаос во всем мире
Мировой экономический суперкризис может начаться в течение ближайших месяцев и привести к хаосу во всем мире.
Россия собралась срочно занять денег
В текущем году Министерство финансов России собралось в 2,3 раза увеличить объем заимствований по сравнению с планами.