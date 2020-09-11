Пока вы не уснули: на Россию предложили сбросить ядерную бомбу 

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В Японии предложили нанести ядерный удар по России

Вопрос о возвращении Курильских островов можно решить только войной. Такое мнение высказывают некоторые рядовые японцы, комментируя политические отношения с Россией.

Тихановская обратилась к Путину

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Россию уважать суверенитет Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.

НАТО провело беспрецедентную операцию против России

Самолеты Североатлантического альянса (НАТО) провели беспрецедентную операцию против России. Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин

Захарова позволила себе новое провокационное заявление

Украинские власти в борьбе за главенство национального языка переступают разумные пределы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кремль ответил на ультиматум по Навальному

Россия с юридической точки зрения не может завести уголовное дело по Алексею Навальному, опираясь на выводы немецких врачей, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»

Телеведущий Максим Галкин показал в Instagram пародию на переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко

Опасные похороны: в российский город стягивают ОМОН

В город Ишим Тюменской области, где 12 сентября пройдут похороны вора в законе Владимира Зятькова (Зятек), начали стягивать ОМОН.

«Геноцид водителей!»: что задумал Минтранс

Эксперты резко негативно отнеслись к новой инициативе Минтранса, предусматривающей введение бесплатного поезда в общественном транспорте и платных дорог, назвав ее «геноцидом для водителей».

Суперкризис: анонсирован хаос во всем мире

Мировой экономический суперкризис может начаться в течение ближайших месяцев и привести к хаосу во всем мире.

Россия собралась срочно занять денег