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Кравчук заявил о невозможности выполнить минские соглашения 

Lenta.ru и ещё 5 29 минут назад
Кравчук заявил о невозможности выполнить «Минск-2»
Фото: Reuters
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнить минские соглашения. Об этом сообщает УНИАН.
По его мнению, причина этого лежит в слишком большом расхождении позиций Украины и России. Разрешить противоречия невозможно из-за ошибок его предшественников по переговорному процессу.

«Во главе с господином [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять», — заявил Кравчук.

Единственный выход он видит в скорейшем проведении «нормандского саммита».
Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.
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В мире , Украина , Леонид Кравчук
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