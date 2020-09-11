Прокуратура Берлина пока не может предоставить новые данные по Навальному

Берлинская прокуратура пока не может предоставить новую информацию касательно запроса российской стороны по инциденту с Алексеем Навальным . Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в ведомстве.

"То, что мы могли сообщить насчет запрашиваемой темы, мы опубликовали в нашем аккаунте в Twitter. Другая информация в настоящее время не может быть предоставлена", — сказала представитель пресс-службы прокуратуры.

В пятницу ведомство сообщило, что Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии Навального, но при условии его согласия.

4 сентября Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, получило от федеральных властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России по инциденту с Навальным. Он рассматривается берлинскими органами, поскольку потерпевший проходит лечение в столичной клинике.

Генпрокуратура РФ в направленном в Германию запросе попросила ответить почти на 20 вопросов по лечению Навального, диагнозу и результатах экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента и биологический материал для сравнительного исследования.