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В США раскрыли подробности новых санкции против Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Раскрыты детали новых санкции США против Белоруссии
Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis
США находятся в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении Белоруссии, решения будут объявлены в ближайшее время, сообщил первый заместитель госсекретаря Стивен Биган.

"Вместе с ЕС мы обмениваемся информацией о лицах (в Белоруссии), о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем", — заявил Биган на брифинге, напомнив, что ранее США ввели санкции против 16 лиц.

Кроме того, США рассматривают и ряд компаний, против которых могут быть введены "разного рода санкции".

"Все наши шаги по санкциям мы объявим в ближайшее будущем", — сказал дипломат.

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