Раскрыты детали новых санкции США против Белоруссии

США находятся в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении Белоруссии, решения будут объявлены в ближайшее время, сообщил первый заместитель госсекретаря Стивен Биган.
"Вместе с ЕС мы обмениваемся информацией о лицах (в Белоруссии), о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем", — заявил Биган на брифинге, напомнив, что ранее США ввели санкции против 16 лиц.
Кроме того, США рассматривают и ряд компаний, против которых могут быть введены "разного рода санкции".
"Все наши шаги по санкциям мы объявим в ближайшее будущем", — сказал дипломат.