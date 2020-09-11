НАТО отрабатывает удар по югу России 

Несколько англо-американских самолетов при поддержке авиации Польши Украины отработали удар по южным регионам России заявил ТАСС Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин . Российские истребители, по его словам, были экстренно подняты в воздух для прикрытия границ РФ.

Инцидент произошел 4 сентября, когда над акваторией Черного моря появились пять американских и английских самолетов-разведчиков, один стратегический беспилотник. Операцию, по словам Главкома ВКС, прикрывали два польских и два украинских истребителя. В результате авиационная группа приблизилась к российским границам на расстояние в 15 км, при этом проводя разведку на 600 км вглубь России. Российские военные эксперты посчитали проведенную операция «отработкой авиаудара по военным объектам на территории южных регионов РФ».

Суровикин подчеркнул, что на момент появления натовской группировки вблизи российских границ в воздух в экстренном порядке были подняты восемь российских истребителей, которые успешно «прикрыли рубежи» на случай возможной диверсии.