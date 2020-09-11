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Международный трибунал: Киев поплатится за водную блокаду Крыма 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Международный трибунал: Киев поплатится за водную блокаду Крыма
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев в нарушении международных правозащитных документов и призвал наказать организаторов водной блокады полуострова за экоцид. Об этом он заявил в своем Instagram.
«Рамблер» писал, что проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей.
По словам Аксенова, водная блокада Крыма — это попытка Киева наказать жителей полуострова за свободный выбор, а также нарушение международных правозащитных документов.

«Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80 процентов пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека», — заявил глава Крыма.

Он также высказал мнение, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела.

«А там и до международного трибунала дело дойдет», — уверен Сергей Аксенов.

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Комментарии
В мире , Сергей Аксенов , Киев , Республика Крым
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