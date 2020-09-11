Посольство Швеции в Минске окружил ОМОН 

Белорусские силовики окружили посольство Швеции Минске . Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Туда проникли двое мужчин, Владислав и Виктор Кузнечик, называющие себя политическими беженцами. Они спрятались на территории посольства, но в само здание дипмиссии их не пускают, а сотрудники шведского представительства не выходят с ними на связь.

Сотрудники ОМОН и группа мужчин в штатском караулят их у выхода с территории посольства. Кузнечики решили эмигрировать после жесткого задержания на протестном митинге 6 сентября, после чего за ними началась слежка.