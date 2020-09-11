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Посольство Швеции в Минске окружил ОМОН 

Lenta.ru и ещё 1 22 минуты назад
Белорусские силовики окружили посольство Швеции в Минске. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».
Туда проникли двое мужчин, Владислав и Виктор Кузнечик, называющие себя политическими беженцами. Они спрятались на территории посольства, но в само здание дипмиссии их не пускают, а сотрудники шведского представительства не выходят с ними на связь.
Сотрудники ОМОН и группа мужчин в штатском караулят их у выхода с территории посольства. Кузнечики решили эмигрировать после жесткого задержания на протестном митинге 6 сентября, после чего за ними началась слежка.
В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгоняли, были задержаны семь тысяч человек, известно о нескольких погибших. Многие задержанные рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.
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Комментарии 4
В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Минск , Швеция
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