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Евросоюз предложили сделать «климатически отрицательным» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 39 минут назад
Евросоюз предложили сделать «климатически отрицательным»
Фото: РИА Новости
Депутаты комитета Европарламента (ЕП) по окружающей среде предложили сделать Евросоюз «климатически отрицательным», чтобы после 2050 года выбросы парниковых газов удалялись больше, чем выделялись.
Так, еще в декабре 2019 года лидеры стран ЕС договорились о переходе к климатической нейтральности к 2050 году. Еврокомиссия представила законопроект, который должен сделать эту цель обязательной для достижения, передает РИА «Новости».
Депутаты комитета ЕП поддержали законопроект ЕК, однако выступили с рядом своих идей.

«Депутаты говорят, что как ЕС, так и его страны-члены должны быть климатически отрицательными после 2050 года, то есть, чтобы на территории союза улавливалось и удалялось из воздуха больше парниковых газов, чем выделялось», — говорится в сообщении ЕП.

Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов, однако это потребует серьезных изменений в сфере энергетики и крупных инвестиций.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что концентрация парниковых газов в этом году достигла нового рекордного уровня.
Тем временем глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов.
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Комментарии
В мире , Анатолий Чубайс , Антониу Гутерриш , Роснано , ЕС , Европарламент , ООН , Еврокомиссия , РИА Новости
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