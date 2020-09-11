Евросоюз предложили сделать «климатически отрицательным» 

«Депутаты говорят, что как ЕС, так и его страны-члены должны быть климатически отрицательными после 2050 года, то есть, чтобы на территории союза улавливалось и удалялось из воздуха больше парниковых газов, чем выделялось», — говорится в сообщении ЕП.