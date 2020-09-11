Президент Румынии отозвал посла из России 

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Президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал 12 послов из разных стран, в том числе из России , пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в пятницу, 11 сентября, следующие указы: … указ об отзыве Василе Соаре с должности посла Румынии в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также отозваны дипломаты из Турции, Венгрии, Ирака, Ливана, Аргентины и Парагвая, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландов, Финляндии, Малайзии и Брунея, Перу и Боливии, Уругвая.

Не уточняется, с чем связано такое решение. Румынские СМИ предполагают, что у послов завершаются мандаты.