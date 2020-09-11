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Берлин назвал условие раскрытия данных по делу Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
Берлин назвал условие раскрытия данных по делу Навального
Фото: РИА Новости
Немецкие правоохранители могут передать россиянам данные об инциденте с Алексеем Навальным только с разрешения блогера. Об этом в Twitter сообщили сотрудники пресс-службы берлинской прокуратуры.
В сообщении говорится, что управление юстиции столицы Германии поручило региональной прокуратуре оказать содействие российским правоохранителям, которые отправили запрос с просьбой поделиться имеющимися данными о состоянии здоровья оппозиционера. При этом представители надзорного органа отметили, что готовы сотрудничать с россиянами, но информацию о Навальном они готовы передать только с согласия самого блогера.

«Предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно», — резюмировали немецкие правоохранители.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сотрудники Западно-Сибирского управления МВД на транспорте, которые проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента с Навальным, готовят обращение к немецким коллегам с просьбой разрешить им допросить блогера в немецкой больнице. Полицейские также запросили помощь в розыске соратницы оппозиционера Марины Певчих, которая ускользнула от допроса и скрылась в Германии.
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Комментарии 11
В мире , Алексей Навальный , Генпрокуратура РФ , МВД
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