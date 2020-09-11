Берлин назвал условие раскрытия данных по делу Навального 

Немецкие правоохранители могут передать россиянам данные об инциденте с Алексеем Навальным только с разрешения блогера. Об этом в Twitter сообщили сотрудники пресс-службы берлинской прокуратуры.
Die #StaatsanwaltschaftBerlin ist von der SenJustVA beauftragt, Rechtshilfe für das russische Rechtshilfeersuchen durchzuführen und dazu Auskünfte zu dem Gesundheitszustand von A. Nawalny — vorbehaltlich dessen Zustimmung — einzuholen. Weitere Auskünfte sind derzeit nicht möglich https://t.co/0my9vZ2tyH— GenStA Berlin (@GStABerlin) September 11, 2020
В сообщении говорится, что управление юстиции столицы Германии поручило региональной прокуратуре оказать содействие российским правоохранителям, которые отправили запрос с просьбой поделиться имеющимися данными о состоянии здоровья оппозиционера. При этом представители надзорного органа отметили, что готовы сотрудничать с россиянами, но информацию о Навальном они готовы передать только с согласия самого блогера.
«Предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно», — резюмировали немецкие правоохранители.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сотрудники Западно-Сибирского управления МВД на транспорте, которые проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента с Навальным, готовят обращение к немецким коллегам с просьбой разрешить им допросить блогера в немецкой больнице. Полицейские также запросили помощь в розыске соратницы оппозиционера Марины Певчих, которая ускользнула от допроса и скрылась в Германии.