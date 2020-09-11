НАТО провело беспрецедентную операцию против России 

По его словам, 4 сентября пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат НАТО приблизились к государственной границе России на 15 километров и вели разведку российской территории на глубину до 600 километров. Тогда же три стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к границе России на 30 километров.

По версии Суровикина, таким образом НАТО отрабатывало удары крылатыми ракетами по объектам, которые расположены на территории Южного военного округа (ЮВО), и задачи взаимодействия B-52H с истребителями F-16C ВВС Польши и Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил (ВС) Украины.

3 сентября, как сообщал «Рамблер», истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота Военно-морского флота (ВМФ) России не допустил нарушение российской границы самолетом базовой патрульной авиации Lockheed P-3C Orion Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии.