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На Украине открыли 15 новых дел против Порошенко 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Против Порошенко возбудили 15 новых дел
Фото: РИА Новости
Против экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных дел, их расследует Служба безопасности Украины. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции адвокат пятого президента Игорь Головань.

"4 сентября появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко. Теперь это уже [расследует] Служба безопасности Украины", — сказал он.

По словам адвоката, уголовные дела открыты по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена" и "Финансирование терроризма".
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В мире , Петр Порошенко , СБУ , Верховная Рада
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