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Вора в законе Мамуку задержали на Украине 

Lenta.ru 34 минуты назад
Спецназ задержал вора в законе Мамуку
Фото: РИА Новости
В Киевской области украинский спецназ задержал 43-летнего уроженца Грузии Мамуку Ониани, известного в криминальном мире как вор в законе Мамука. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По данным полиции, авторитет был задержан в частном домовладении на территории региона сотрудниками Департамента стратегических расследований, после того, как стало известно, что он приехал на Украину для распространения преступного влияния в криминальной среде. В отношении задержанного составлен протокол по статье 203 административного кодекса страны (Нарушение иностранцами правил пребывания в Украине). Задержанный помещен в пункт временного пребывания иностранцев для выдворения за пределы Украины.
Мамука Ониани является представителем одного из самых сильных на текущий момент воровских кланов — Ониани-Джангвалидзе. Он является родственником одного из его лидеров, вора в законе — Тариэла Ониани. Свой статус он получил в 2013 году в Стамбуле.
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В мире , Происшествия , Грузия
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