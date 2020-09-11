«Путин и Си не знают»: Трамп о секрете США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что у американских военных появились секретные системы, о которых неизвестно никому в мире.
Как сообщается на сайте Белого дома, такое заявление Трамп сделал перед вылетом в Мичиган.
«Есть системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, думаю, пусть это так и остается. У нас есть невероятные системы», — подчеркнул президент.
Трамп заявил, что в США создают отличное вооружение, а американская армия сейчас сильнее, чем когда-либо. Он подчеркнул, что Штаты потратили 2,5 триллиона долларов на армию за последние три — три с половиной года.
«И теперь у нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наша ядерная энергия — мы должны надеяться, что нам никогда не придется ее использовать, — но наша ядерная энергия сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия», — подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», ранее газета The Washington Post привела выдержки из книги журналиста Боба Вудворда Rage. В ней журналист пишет, что Трамп рассуждал о том, насколько близко Соединенные Штаты в 2017 году подошли к войне с Северной Кореей.
«Я создал ядерную систему — систему оружия, которой никогда раньше не было в этой стране. У нас есть вещи, о которых вы даже не слышали. У нас есть вещи, о которых Путин и Си никогда не слышали», — процитировал Вудворд Трампа.