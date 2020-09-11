Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Путин и Си не знают»: Трамп объявил о новом «невероятном» оружии США 

Мария Иванова 36 минут назад
«Путин и Си не знают»: Трамп о секрете США
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп рассказал, что у американских военных появились секретные системы, о которых неизвестно никому в мире.
"Оружие РФ заставит застыть кровь в жилах американцев"
Как сообщается на сайте Белого дома, такое заявление Трамп сделал перед вылетом в Мичиган.

«Есть системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, думаю, пусть это так и остается. У нас есть невероятные системы», — подчеркнул президент.

Трамп заявил, что в США создают отличное вооружение, а американская армия сейчас сильнее, чем когда-либо. Он подчеркнул, что Штаты потратили 2,5 триллиона долларов на армию за последние три — три с половиной года.

«И теперь у нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наша ядерная энергия — мы должны надеяться, что нам никогда не придется ее использовать, — но наша ядерная энергия сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», ранее газета The Washington Post привела выдержки из книги журналиста Боба Вудворда Rage. В ней журналист пишет, что Трамп рассуждал о том, насколько близко Соединенные Штаты в 2017 году подошли к войне с Северной Кореей.

«Я создал ядерную систему — систему оружия, которой никогда раньше не было в этой стране. У нас есть вещи, о которых вы даже не слышали. У нас есть вещи, о которых Путин и Си никогда не слышали», — процитировал Вудворд Трампа.

Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Комментарии 7
В мире , Дональд Трамп , Боб Вудворд , Washington Post , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть адвоката»: Грымов объяснил фарс с Ефремовым
«Месть адвоката»: Грымов объяснил фарс с Ефремовым
СМИ: Навальный прервал молчание
СМИ: Навальный прервал молчание
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
В Симферополе устроили сход из-за чеченцев
В Симферополе устроили сход из-за чеченцев
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Момент взрыва рядом с отелем в Китае попал на видео
00:16
Момент взрыва рядом с отелем в Китае попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть