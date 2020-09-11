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Украина прекратила подачу воды в ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Украина прекратила подачу воды в ЛНР
Фото: РИА Новости
Киев прекратил подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, которая осуществлялась с Западной фильтровальной станции (ЗФС), сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

«Согласно уведомления КП «Попаснянский районный водоканал» (под контролем Киева), в связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС-3 — с 10.00 (совпадает с мск.) 10 сентября до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины», — цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

В результате без водоснабжения остались города Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.

«Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%», — уточнили в МЧС.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно от Киева.
Ранее ЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монет.
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В мире , МЧС , РИА Новости , Киев
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