Украина прекратила подачу воды в ЛНР 

«Согласно уведомления КП «Попаснянский районный водоканал» (под контролем Киева), в связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС-3 — с 10.00 (совпадает с мск.) 10 сентября до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины», — цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.