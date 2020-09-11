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Опубликовано видео лесных пожаров в США 

Вадим Дроздов 15 минут назад
Соединенные Штаты Америки охватили лесные пожары. В трех штатах на данный момент насчитывается более 100 очагов возгорания. Леса горят и вблизи крупных городов. Очевидцы природных катаклизмов выкладывают в социальные сети видеоролики с видами крупных мегаполисов, окруженных огнем. Зрелище это очень пугающее, но в то же время безумно красивое. Дым над некоторыми населенными пунктами настолько плотный, что через него не пробиваются даже солнечные лучи. В полдень небо окрашено в яркий оранжево-красный цвет. Все это напоминает голливудские фильмы-катастрофы. На данный момент общая площадь возгораний приближается к полутора миллионам гектаров.
В мире , Видео , США
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