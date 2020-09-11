В Польше боятся появления «новой Российской империи»

Белоруссии. Профессор Академии военного искусства Пётр Грохмальский заявил, что Польша у своих восточных границ может столкнуться с «новой формой Российской империи». По его словам, такой поворот событий возможен в связи с интеграцией России

Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнёмся с новым видом Российской империи на нашей границе, — отметил Грохмальский в интервью Polskie Radio 24.

Эксперт считает, что создание суверенных государств после распада СССР было основным элементом стабильности на постсоветском пространстве. Однако для Москвы якобы характерна «гигантская последовательная экспансия».

Профессор также указал на особую роль Калининградской области. По мнению Грохмальского, граничащие с российским регионом Польша и Прибалтика находятся во всё большей опасности.