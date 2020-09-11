Раскрыто состояние заболевшей COVID-19 Тимошенко

«Ей уже лучше, но еще требуется время», — приводит РИА «Новости» ответ Власенко на вопрос ведущей телеканала «Украина 24» о том, как себя сейчас чувствует Тимошенко.

В конце августа 2020 года стало известно, что Тимошенко подхватила коронавирус и находится в тяжелом состоянии. 2 сентября лидер партии «Батькивщина» сообщила, что ей удалось пережить кризис, но до выздоровления еще далеко.