Тихановская набрала себе команду в Литве 

Оппозиционер отметила, что пока она не видит причин покидать Литву, куда она уехала после выборов президента Белоруссии в целях безопасности. По ее словам, ей удалось организовать команду в Литве и начать работу. Она добавила, что к ее команде уже в Литве присоединились сильные специалисты.

Тихановская рассказала, что в Польше есть огромная белорусская диаспора, и там у оппозиции также есть свои представители. Бывший кандидат в президенты подчеркнула, что она и другие лидеры оппозиции намерены чаще совершать «такие поездки по Европе».