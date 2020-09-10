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Тихановская набрала себе команду в Литве 

Lenta.ru 1 час назад
Тихановская набрала себе команду в Литве
Фото: ТАСС
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о целях своего нахождения в Литве. Об этом сообщает РИА Новости.
Оппозиционер отметила, что пока она не видит причин покидать Литву, куда она уехала после выборов президента Белоруссии в целях безопасности. По ее словам, ей удалось организовать команду в Литве и начать работу. Она добавила, что к ее команде уже в Литве присоединились сильные специалисты.
Тихановская рассказала, что в Польше есть огромная белорусская диаспора, и там у оппозиции также есть свои представители. Бывший кандидат в президенты подчеркнула, что она и другие лидеры оппозиции намерены чаще совершать «такие поездки по Европе».
Ранее Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Тихановскую, а также Координационный совет. Также они предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Литва
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