Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Политика Трампа напугала немцев больше коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Трамп напугал немцев больше коронавируса
Фото: Reuters
Жителей Германии политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, беспокоит больше, чем распространение нового коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой группой R+V.
В исследовании, осуществляемом R+V с 1992 года, приняли участие порядка 2 тыс. 400 человек. На вопрос, что вызывает у них наибольшее беспокойство в области политики, экономики, окружающей среды, социальной сферы и области здравоохранения, 53% респондентов в качестве наиболее серьезной угрозы назвали политику, проводимую американским президентом Трампом, передает ТАСС.

«Своей внешней политикой Трамп неоднократно способствует возникновению серьезных международных проблем. Яркими примерами тому могут служить такие конфликты, как торговая война с Китаем, а также оказание политического и экономического давления на союзные государства, включая Германию», — подчеркнул профессор Манфред Шмидт из Гейдельбергского университета им. Рупрехта и Карла.

Вместе с тем результаты показали, что около 32% испытывает страх перед серьезными заболеваниями, в том числе COVID-19.

«Каждый третий респондент опасается, что он или окружающие его люди могут заразиться коронавирусом», — отметила руководитель страховой группы R+V Бригитте Ремштедт.

Кроме того, только 42% участников исследования опасаются, что глобализация может привести к возникновению различных пандемий в будущем. По словам Рёмштедт, люди гораздо больше боятся того, что вирус угрожает их благополучию, чем их здоровью.
Серьезную озабоченность у немцев, как выяснили социологи, вызывает экономическая ситуация в стране и в мире, а также неуверенность в завтрашнем дне. Одной из причин сильного беспокойства опрошенных стал высокий уровень безработицы в Германии.

«Респонденты отметили тот факт, что число безработных выросло в этом году впервые с 2013 года», — подчеркнул профессор Шмидт.

Опасения по поводу внутриполитической ситуации в стране, включая увеличение притока беженцев, совершение террористических актов и политический экстремизм, в 2020 году опустились ниже отметки в 40%.
В августе сообщалось, что жители немецкого портового города Засниц на острове Рюген пообещали «достать автоматы Калашникова» в случае визита к ним американского лидера Дональда Трампа.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Роспотребнадзор не поддержал предложения о действиях при второй волне COVID Роспотребнадзор не поддержал предложения о действиях при второй волне COVID Тихановская отказалась покидать Литву Тихановская отказалась покидать Литву В Германии заявили об ударе по единству ЕС из-за санкций против Белоруссии В Германии заявили об ударе по единству ЕС из-за санкций против Белоруссии
Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу: НАТО готовит ракетные удары по России
Шойгу: НАТО готовит ракетные удары по России
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
Шнуров — Ефремову: «С тобой мог быть тогда…»
Шнуров — Ефремову: «С тобой мог быть тогда…»
Геи и инвалиды: Запад сошел с ума
Геи и инвалиды: Запад сошел с ума
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение