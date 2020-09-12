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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2» 

РИА Новости и ещё 5 35 минут назад
Названы желающие «наказать» Россию из-за Навального
Фото: ТАСС
Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
В начале недели в немецком правительстве заявляли о возможном введении санкций против газопровода "Северный поток — 2" из-за истории с Навальным. Эти заявления раскритиковал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он напомнил, что в проекте заинтересованы многие европейские компании.
Гердт рассказал, что в ходе обсуждения ситуации с блогером в бундестаге Христианско-демократический союз (ХДС) выразил готовность к закрытию российского проекта. На совещании также звучали противоречивые высказывания, добавил собеседник телеканала.

"Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим. (ХДС. — Прим. Ред.) очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов", — пришел к выводу Гердт.

Немецкий политик выразил мнение, что ХДС подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы Германии.

"Эти дебаты в бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности", — считает он.

Парламентарий отметил, что другие партии, например, Социал-демократическая партия Германии, придерживались иных позиций.

"Левые заявили, что надо сначала дождаться выводов следствия и потом принимать какие-то решения", — пояснил политик.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
Периодически со стороны немецких политиков звучат призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2". Российские власти неоднократно подчеркивали, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
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В мире , Клаус Эрнст , Алексей Навальный , Бундестаг , ЕС , Германия
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