Папа римский назвал секс «божественным» удовольствием

Папа римский Франциск заявил, что удовольствие от полового акта с любимым человеком или от хорошей еды является «божественным».

Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо ещё, оно просто божественное, — считает понтифик.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на книгу TerraFutura, которая содержит высказывания Франциска.

По словам папы римского, церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но всегда принимала простое, человеческое и нравственное. Понтифик также отметил, что «преувеличенная мораль», которая отрицает чувства, это «неправильная трактовка христианского послания».

Удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида, подчёркивает папа римский.