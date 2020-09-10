В Германии обратились к Меркель по пробам Навального

Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Родерих Кизеветтер (ХДС) призвал не раскрывать России результаты проб Алексея Навального , которые изучал Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера.

"Федеративная Республика [Германия] не должна раскрывать данные, потому что российские спецслужбы только того и ждут. Тогда они смогут установить, какие методы анализа применялись", — утверждал Кизеветтер в интервью газете Berliner Zeitung, выдержки из которого опубликованы в четверг.

Он считает, что при получении таких сведений якобы можно будет по-другому использовать "Новичок" — так, что его сложно будет обнаружить.

Кизеветтер уверен, что выводы германских токсикологов по инциденту с Навальным имеют "очень высокую надежность". Он также заявил, что Москва, очевидно, не заинтересована в том, чтобы "найти преступников". "Инцидент произошел на российской земле, должна существовать группа, которая профессионально умеет обращаться с боевым отравляющим веществом "Новичок". Это очень похоже на участие [в произошедшем] правительства", — утверждал немецкий депутат.