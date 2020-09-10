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Севший в 2019 году на мель у Одессы танкер отбуксировали в Черноморск 

ТАСС 34 минуты назад
Решена судьба возмутившего Зеленского танкера
Фото: РИА Новости
Танкер Delfi отбуксирован от одесского городского пляжа, у которого он сел на мель почти год назад, в порт Черноморска Одесской области. В дальнейшем планируется поднять судно на берег, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

"Буксиры завершили транспортировку танкера с городского пляжа Одессы в порт Черноморска. Процесс транспортировки занял более восьми часов", — процитировала пресс-служба заявление главы областной администрации Максима Куцыя.

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По его словам, транспортировка прошла успешно, без нанесения дополнительных повреждений корпусу танкера. "Сейчас вблизи причалов порта Черноморска продолжаются манипуляции по выравниванию и швартовке судна. По плану танкер поднимут на берег для дальнейшей работы", — сообщил Куцый, уточнив, что этот процесс "продлится еще некоторое время".
Танкер Delfi под флагом Молдавии в ночь с 21 на 22 ноября 2019 года сел на мель вблизи Одессы во время сильного шторма, а затем завалился на борт. Его экипаж — три гражданина Украины — был эвакуирован спасателями. В результате происшествия из танкера периодически вытекали нефтепродукты. В ноябре прошлого года их содержание в море в районе крушения судна превышало норму в 157 раз. По этой причине пляж "Дельфин" закрывался для отдыхающих. До этого все попытки снять танкер с мели были неудачными.
Владелец судна — компания "Фактор групп лимитед", она зарегистрирована в Харькове. По информации одесского издания "Думская", танкер использовался для контрабанды нефтепродуктов.
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