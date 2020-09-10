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Турчинов призвал Зеленского начать наступление на Крым 

News.ru 13 минут назад
Зеленского призвали начать наступление на Крым
Фото: Reuters
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал президента страны Владимира Зеленского пойти в наступление на Крым.

У президента Зеленского сейчас есть инструменты, в том числе армия. Вперёд! Почему они этого не делают? — заявил он в ходе пресс-конференции в "Интерфакс"Украина«.

На вопрос журналиста о сдаче Крыма в 2014 года, когда Турчинов временно исполнял обязанности президента, он заявил, что сдают Бутылки, а полуостров был оккупирован Россией.
По его мнению, в потере территории виноваты «деятели», которые разоружали украинскую армию и уничтожали оборону страны.
Некоторое время назад Турчинов уже призывал Зеленского к вторжению в Крым. Тогда он заявил, что готов президенту помочь в реализации наступления и встать в первых рядах штурмового батальона.
Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский заявил о необходимости проведения политической дискуссии по вопросу о возвращении Крыма в состав Украины. По его словам, для этого необходимо создать международную площадку, поскольку в «нормандском формате» говорить на эту тему не хотят. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал эту идею «бредом».
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Комментарии 19
В мире , Украина , Александр Турчинов , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский , Интерфакс , Республика Крым
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