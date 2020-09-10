Зеленского призвали начать наступление на Крым

У президента Зеленского сейчас есть инструменты, в том числе армия. Вперёд! Почему они этого не делают? — заявил он в ходе пресс-конференции в "Интерфакс"Украина«.

На вопрос журналиста о сдаче Крыма в 2014 года, когда Турчинов временно исполнял обязанности президента, он заявил, что сдают Бутылки, а полуостров был оккупирован Россией.

По его мнению, в потере территории виноваты «деятели», которые разоружали украинскую армию и уничтожали оборону страны.

Некоторое время назад Турчинов уже призывал Зеленского к вторжению в Крым. Тогда он заявил, что готов президенту помочь в реализации наступления и встать в первых рядах штурмового батальона.