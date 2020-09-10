Чеченский скандал в Ницце: мэр пожаловался на травлю

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился в полицию после претензий к его словам о чеченской диаспоре в городе.

Градоначальник по собственному желанию явился в полицейский департамент 9 сентября вместе с адвокатом Жераром Боду. Чиновник рассказал, что вечером 14 июня его предупредили о столкновениях с участием чеченцев. Утром следующего дня он приехал на место инцидента, чтобы успокоить людей, которые требовали защиты.

Утром 16 июня во время интервью BFM я упомянул об этом внутриобщинном насилии. Сказал, что не могу мириться с такими фактами, какими бы ни были причины. У меня нет никаких сомнений в том, что я кого-либо клеймлю. Я здесь, чтобы искоренить все формы насилия, — цитирует издание nice-matin Эстрози.

Глава Ниццы пожаловался полиции, что с того времени он подвергся травле, получив десятки тысяч оскорблений и угроз.

В начале июля чеченцы подали более 50 жалоб на Эстрози после заявления об их борьбе с представителями других общин за монополию на рынке наркотиков. Таким образом мэр отреагировал на ситуацию в Дижоне, где произошли массовые столкновения между чеченцами и африканцами.

Как писал NEWS.ru, беспорядки в Дижоне начались 12 июня. Несколько десятков человек собрались на одной из городских площадей и напали на бар Le Black Pearl. Они были в капюшонах, держали в руках биты, железные прутья и ножи. Силовики разгоняли нападавших слезоточивым газом, однако никого не задержали.

Преступники заявили, что не выступают против правоохранительных органов или местных жителей, а действуют против местных наркоторговцев, которые напали на 16-летнего чеченца.

Представители чеченской и арабской диаспор провели встречу ночью с 13 на 14 июня. Они хотели снять напряжение, возникшее между группами. Однако во время встречи неизвестные начали стрелять по машинам участников мероприятия. В эту же ночь в одну из городских больниц госпитализировали мужчину, которого ранили выстрелом в спину.

15 июня люди собрались вновь в колонне из десятков автомобилей. Они ездили по населённому пункту и периодически блокировали движение. В результате беспорядков пострадали не меньше десяти человек.