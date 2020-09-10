Меркель и Зеленский обсудили Донбасс

Президент Украины сообщил, что одной из тем разговора по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель была ситуация в Донбассе.
"Спасибо Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию в Донбассе", — написал Зеленский в Twitter.
Он подчеркнул, что надеется на четкие решения по этому вопросу в ходе встречи политсоветников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). "Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" будет иметь четкие решения и результаты и что вскоре встретятся лидеры "нормандии", — заявил президент Украины.
В разговоре Меркель подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, добавил глава украинского государства.
Встреча политических советников "нормандской четверки" запланирована на 11 сентября в Берлине. В ней примет участие и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
В четверг представители Украины и Донбасса вместе с ОБСЕ должны были провести совместное расследование нарушений режима прекращения огня, допущенных украинской стороной. Такое решение было принято в среду на внеочередном заседании контактной группы, посвященном вопросам безопасности и соблюдения режима прекращения огня. В четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что проведение совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы под Горловкой в четверг сорвано по вине украинской стороны.