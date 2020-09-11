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Адвоката Колесниковой арестовали 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Адвоката Колесниковой арестовали
Фото: пресс-служба штаба Виктора Бабарико
В Белоруссии арестовали Илью Салея — адвоката лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.
Салей будет содержаться под стражей.

«Следствием принято решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена», — отметил Германчук и добавил, что у следствия есть 10 дней с момента задержания для предъявления обвинения.

По его словам, Салею должны предъявить обвинения до 19 сентября. В этот же срок обвинения предъявят Максиму Знаку и Марии Колесниковой.
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В мире , СНГ , Выборы на Украине , Массовые беспорядки , Белоруссия в огне , Казачество , Мария Колесникова
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