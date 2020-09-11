Адвоката Колесниковой арестовали 

В Белоруссии арестовали Илью Салея — адвоката лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.
Салей будет содержаться под стражей.
«Следствием принято решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена», — отметил Германчук и добавил, что у следствия есть 10 дней с момента задержания для предъявления обвинения.
По его словам, Салею должны предъявить обвинения до 19 сентября. В этот же срок обвинения предъявят Максиму Знаку и Марии Колесниковой.