"Царь горы": россиянам предрекли «мировой бардак»

«Рамблер» писал, что эксперты Deutsche Bank заявили об окончании эпохи глобализации и начале «эры беспорядка», которая грозит расколом Европы, ростом инфляции по всему миру и усилением экономического неравенства и влияния Китая. Также эксперты ожидают, что усилится противостояние поколений, будут расти задолженности и произойдет разворот к политике «вертолетных денег».