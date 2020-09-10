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"Царь горы": россиянам предрекли «мировой бардак»

Алиса Селезнёва
1 час назад
Deutsche Bank прогнозирует, что на смену глобализации идет «эра беспорядка». России придется искать свое место в стремительно меняющихся условиях, так как Запад перестает быть мировым лидером, заявили «Свободной прессе» эксперты.
"Царь горы": россиянам предрекли «мировой бардак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что эксперты Deutsche Bank заявили об окончании эпохи глобализации и начале «эры беспорядка», которая грозит расколом Европы, ростом инфляции по всему миру и усилением экономического неравенства и влияния Китая. Также эксперты ожидают, что усилится противостояние поколений, будут расти задолженности и произойдет разворот к политике «вертолетных денег».
«Есть ощущение, что эпоха, которая начнется, будет не очень счастливой. Мы прожили, на мой взгляд, счастливое время в первом десятилетии нового века. И теперь впереди эпоха потрясений», - отметил экономист, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев.
По его словам, меняется идеология, и Запад стремительно утрачивает свои позиции, что заставляет Россию искать свой путь.
«Можно сказать, свет маяка для нас погас, и куда плыть — неизвестно. Сейчас мы плывем по воле волн, и что из этого выйдет — никто не знает. ( ) Мы могли бы делать упор на то, что продвигаем здоровый консерватизм — сохраняем традиционные ценности. Пусть даже традиционные либеральные ценности в их число не входят», - заявил он, выразив также уверенность, что уходит и эпоха нефти и газа.
В свою очередь секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов уверен, что во многом развитие ситуации зависит от линии, которая победит в России.
«На деле, реализуется проект «глобальная архаика» с «царем горы» — группой стран, которая распределяет ресурсы. Россия в этом случае может выжить только в режиме осажденной крепости», - считает он.
В мире,Сергей Обухов,ДОЙЧЕ Банк,КПРФ,Россия,
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