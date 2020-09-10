"Царь горы": россиянам предрекли «мировой бардак»

«Есть ощущение, что эпоха, которая начнется, будет не очень счастливой. Мы прожили, на мой взгляд, счастливое время в первом десятилетии нового века. И теперь впереди эпоха потрясений», - отметил экономист, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев.
«Можно сказать, свет маяка для нас погас, и куда плыть — неизвестно. Сейчас мы плывем по воле волн, и что из этого выйдет — никто не знает. ( ) Мы могли бы делать упор на то, что продвигаем здоровый консерватизм — сохраняем традиционные ценности. Пусть даже традиционные либеральные ценности в их число не входят», - заявил он, выразив также уверенность, что уходит и эпоха нефти и газа.
«На деле, реализуется проект «глобальная архаика» с «царем горы» — группой стран, которая распределяет ресурсы. Россия в этом случае может выжить только в режиме осажденной крепости», - считает он.