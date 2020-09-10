«Жалоб нет. Ушибы есть»: в Минске допрашивают Колесникову

В Минске проходит допрос Марии Колесниковой по делу о призывах к захвату власти. Сама член Координационного совета оппозиции передала в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников силовых ведомств. По словам политика, представители правоохранительных органов пытались вывезти ее из страны, угрожая убийством и тюремным сроком.

10 сентября член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была вызвана на допрос в рамках дела о призывах к захвату власти. Как сообщила ее адвокат Людмила Казак, обвинения Колесниковой не предъявлены и пока она проходит по делу в качестве подозреваемой.

«Состояние здоровья хорошее, жалоб нет. Ушибы есть, она будет ходатайствовать о медосвидетельствовании», — сказала адвокат.

Людмила Казак также добавила, что не знает, когда Колесниковой намерены предъявить обвинения.

Накануне отец Марии Колесниковой Александр сообщил журналистам, что оппозиционер арестована и находится в СИЗО 1 в Минске. 7 сентября Колесникова перестала выходить на связь. Издание Tut.by со ссылкой на слова очевидицы сообщало, что «люди в гражданской одежде и в масках» затолкнули члена Координационного совета в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Одновременно с этим пропали также пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов . На следующий день Погранкомитет республики сообщил, что Колесникова, Кравцов и Родненков пытались незаконно пересечь границу Белоруссии с Украиной. Кравцов и Родненков покинули страну, Колесникова была задержана на границе.

По информации «Интерфакс-Украина», Мария Колесникова «при попытке фактической депортации» порвала свой паспорт, из-за чего не смогла попасть на территорию Украины.

Эту информацию вскоре подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

«Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси . Она осталась на территории Республики Беларусь», — написал Геращенко в Facebook.

Информацию о том, что Колесникова порвала в автомобиле свой паспорт во время попытки насильственной депортации, подтвердили Кравцов и Родненков во время пресс-конференции в Киеве.

Как сообщает штаб незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико , чьим координатором была Колесникова, оппозиционер передала в Следственный комитет Белоруссии заявление с требованием возбудить уголовное дело по фактам похищения, угрозы убийством, а также незаконного лишения свободы в отношении сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и КГБ.

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что, в случае если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут, живой или по частям», — говорится в заявлении Колесниковой.

Кроме того, оппозиционер сообщила о поступавших ей угрозах тюремного заключения до 25 лет.

«После того как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020 года», — говорится в заявлении.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко , комментируя задержание оппозиционера в интервью российским журналистам, сообщил, что Колесникову задержали при попытке незаконного пересечения госграницы.