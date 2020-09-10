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В Германии заявили об ударе по единству ЕС из-за санкций против Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
«Поведение Кипра — это удар для ЕС и повод сомневаться в европейской солидарности», — сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения о том, что Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии из-за конфликта с Турцией.

«Для ЕС это очередной повод сомневаться в европейской солидарности. Давление на Кипр будет громадным. Если такая ситуация произошла в отношении Белоруссии — значит подобное может повториться в случае с другими вопросами, включая вопрос поддержки антироссийских санкций», — считает немецкий политолог Александр Рар.

«Поэтому для Европейского союза это удар. Это опасный прецедентный случай, который может иметь далеко идущие последствия», — убежден собеседник. Впрочем, по мнению эксперта, ЕС вряд ли введет санкции против Турции и Белоруссии.

«У Турции есть рычаг давления на ЕС посерьезнее, чем контрсанкции. Речь идет о беженцах. Турки в любой момент могут открыть свою границу с Грецией для беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака. В ЕС это понимают», — подчеркнул политолог.

«Что касается Белоруссии, то допускаю, что многим странам внутри ЕС блокирование санкций может быть выгодным. Германия и Франция понимают, что в случае жестких санкций Белоруссия полностью уйдет под влияние России. Поэтому введение санкций против Минска — это подарок Москве», — заключил Рар.
Напомним, Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии из-за конфликта с Турцией, об этом сообщили информированные источники Bloomberg. По информации издания, средиземноморское государство отказалось поддержать предложенные меры против Минска, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра.
При этом для принятия санкций против Белоруссии необходимо было согласие всех 27 стран Евросоюза, таким образом санкции приняты не были.
Ранее американская телекомпания CNN выступила с утверждением, что возможные дополнительные санкции Евросоюза и США в отношении Белоруссии якобы не дадут желаемого результата и будут носить скорее символический характер.
Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.
В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Комментарии 5
В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Рар , Александр Лукашенко , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg , Германия , Кипр , Турция
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