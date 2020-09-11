Лампочку изобрел негр, или Новая история старых открытий

Reflex (Чехия) подсмеивается над политкорректностью с высоты советского опыта. Ну и что с того, что Автор публикации в изданииподсмеивается над политкорректностью с высоты советского опыта. Ну и что с того, что Байден утверждает, будто лампочку изобрел не Эдисон , а негр? У нас в советском блоке ее уже изобретал Яблочков. Так с приходом каждой новой идеологии меняется история науки. Раньше лампочка светила кремлевскими звездами, а теперь будет светить черным светом. А если надо — и радужным засветит.

Демократический кандидат в президенты США Джо Байден высказал теорию о том, что лампочку изобрел не белый Томас Алва Эдисон, а негр. Кто именно? Да все равно. Мы, кто жил в эру неоцененных русских и советских ученых, твердо знаем, что лампочку изобрел задолго до белого Эдисона (и его черного предшественника) Павел Яблочков. Русские или советские люди придумали и все остальное: дизельный и бензиновый двигатель, электричество, телевидение, телефон, радио, велосипед, самолет, вертолет, подводную лодку, мотоцикл, пылесос, микроволновую печь, компьютер и солнечную панель. Они просто забыли их запатентовать, поэтому в исторической славе (а также в деньгах) купаются их нерусские и несоветские коллеги.

Пусть Байден еще радуется, что его историческую лекцию не прервал один знаток наук, который напомнил бы ему, что еще до Яблочкова лампочку изобрел чех. Он вообще все изобрел раньше других, и имя ему Яра Цимрман. * И единственное, о чем сегодня еще спорят, это… Да вы сами знаете.

Трудно сказать, сумеет ли просвещенный черными Байден победить белого улыбчивого дурачка Трампа и будет ли под надзором Белого, а может и Черного дома переписана история изобретений. Не исключено, что и лампочки начнут светиться черным светом. Может быть Байден и его блестящие умы сделают так, чтобы для белых они светили белым, а для черных — черным. А для любителей радуги — пусть светят радугой. Такое уж сейчас безумное время.

Пока Байден меняет историю изобретений, у нас в Европе беснуются мультикультуралисты. Они порешили, что один из знаменитейших детективных романов в истории «Десять негритят» Агаты Кристи нужно переименовать в «Их было десять». А еще немного переписать, потому, что, как известно, негры фигурируют в тексте как роковой символ. Это что такое! Нужны белые! Может ли вообще еще в классических детективах, по мнению Общественного комитета по благу и переписыванию классической литературы, убийцей старый добрый проверенный садовник? Наверное. Но только если он не черный.

Так чем же закончится история с черной лампочкой? Все зависит от избирателей американского президента. Они выберут либо Джо Байдена, а с ним и черного изобретателя лампочки, либо Трампа, и тогда Эдисон победит. (В восточном блоке победа будет за Яблочковым, а в Австро-Венгрии — за Ярой Цимрманом.)

А что будет с «Десятью негритятами»? Выйдет ли роман «Их было десять», который поклонники Агаты Кристи по совершенно реакционным, если не сказать расистским причинам не будут покупать? Тогда подключится идеологическая полиция и начнет конфисковать старые издания романа прямо в квартирах, а потом жечь на границах…

Но я что-то отдалился от лампочек, углубившись в совсем иное «освещение» истории.

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* Яра Цимрман — вымышленный персонаж, универсальный гений. В 2005 году выиграл голосование на звание «Величайшего чеха». В 2010-м по результатам всенародной акции «Семь чудес Чехии» был признан главным чудом страны