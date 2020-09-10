На кадрах, опубликованных каналом, видно густой черный столб дыма, который поднимается над портом.
По данным корреспондента РИА Новости, дым виден за три километра от морской гавани. На место прибыли пожарные части и военные для локализации возгорания.
При этом, по информации издания, генеральный директор ливанского Красного креста сообщил телеканалу OTV, что дым стал результатом поджога мусора в порту. А ливанские СМИ заявили, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.
Как сообщал «Рамблер», 4 августа в районе порта в Бейруте прогремел мощнейший взрыв, который сейсмологи сравнили с землетрясением. В результате пострадали несколько тысяч человек. По основной версии, в порту сдетонировали нескольких тысяч тонн аммиачной селитры, которые хранились на одном из складов.