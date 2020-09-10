В порту столицы Ливана полыхает пожар. Видеозапись инцидента разместил Telegram-канал 360tv.ru.

На кадрах, опубликованных каналом, видно густой черный столб дыма, который поднимается над портом.

По данным корреспондента РИА Новости, дым виден за три километра от морской гавани. На место прибыли пожарные части и военные для локализации возгорания.

При этом, по информации издания, генеральный директор ливанского Красного креста сообщил телеканалу OTV, что дым стал результатом поджога мусора в порту. А ливанские СМИ заявили, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

Как сообщал «Рамблер», 4 августа в районе порта в Бейруте прогремел мощнейший взрыв, который сейсмологи сравнили с землетрясением. В результате пострадали несколько тысяч человек. По основной версии, в порту сдетонировали нескольких тысяч тонн аммиачной селитры, которые хранились на одном из складов.