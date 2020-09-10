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Экс-глава офиса Зеленского сбежал в Румынию 

Мария Иванова 56 минут назад
Экс-глава офиса Зеленского сбежал в Румынию
Фото: Facebook
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что покинул страну из-за «физической угрозы». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Из-за физической угрозы после интервью Гордону вынужден пересечь украинско-румынскую границу», — написал он.

В своем Telegram-канале «Тесла Богдана» он опубликовал свое фото, сделанное в 20 километрах от границы Украины и Румынии, рядом с «нулевым километром».
Как сообщал «Рамблер», в интервью Гордону Богдан рассказал, что именно он убедил Владимира Зелинского баллотироваться в президенты и помог будущему главе государства выучить украинский язык.

«У меня есть такая фраза, которая, я считаю, очень сильно на него повлияла. Что после сериала «Слуга народа» ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Это будет очередной кидок», — заявил Богдан.

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В мире , Андрей Богдан , Румыния
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