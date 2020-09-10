Экс-глава офиса Зеленского сбежал в Румынию 

«У меня есть такая фраза, которая, я считаю, очень сильно на него повлияла. Что после сериала «Слуга народа» ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Это будет очередной кидок», — заявил Богдан.