Экс-глава офиса Зеленского сбежал в Румынию 

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что покинул страну из-за «физической угрозы». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Из-за физической угрозы после интервью Гордону вынужден пересечь украинско-румынскую границу», — написал он.
В своем Telegram-канале «Тесла Богдана» он опубликовал свое фото, сделанное в 20 километрах от границы Украины и Румынии, рядом с «нулевым километром».
Как сообщал «Рамблер», в интервью Гордону Богдан рассказал, что именно он убедил Владимира Зелинского баллотироваться в президенты и помог будущему главе государства выучить украинский язык.
«У меня есть такая фраза, которая, я считаю, очень сильно на него повлияла. Что после сериала «Слуга народа» ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Это будет очередной кидок», — заявил Богдан.