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«Ядовитая война»: новый способ убивать русских 

Павел Тиунов 58 минут назад
«Ядовитая война»: новый способ убивать русских
Фото: РИА Новости
В мире изобрели новый способ «убивать русских», заявил «Царьграду» военный обозреватель Виктор Баранец. Так журналист прокомментировал недавний инцидент с подрывом российского генерала в Сирии с помощью «ядовитой бомбы».
Как сообщал «Рамблер», генерал-майор российской армии Вячеслав Гладких погиб 18 августа. Взрывное устройство сработало, когда он проходил мимо автомобиля в сопровождении командующего национальной обороны города Тадмор Аль-Маядина Мухаммад Тайсар аз-Захира. Оба от полученных травм скончались на месте. Позже эксперты Telegram-канала Wargonzo предположили, что осколки самонаводящегося взрывного устройства были обработаны ядовитым веществом.

«Это что-то новое в террористических технологиях», — отметил Виктор Баранец, подчеркнув, что за 50 лет военной журналистки о подобной подрывной системе слышит впервые.

Он подчеркнул, что если версия с «ядовитой бомбой», которая «убивает человека два раза», подтвердится, то это говорит о крайней бесчеловечности террористов.

«В общем-то, начинается ядовитая война», — констатировал эксперт

Комментарии 1
В мире , Армия , Оружие , Виктор Баранец , Вячеслав Гладких , Царьград ТВ
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