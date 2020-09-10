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Илон Маск забыл имя сына 

News.ru и ещё 2 19 часов назад
Оригинальное имя сына Илона Маска уже приобрело статус мема. Сам бизнесмен и изобретатель, похоже, периодически забывает сложную комбинацию из букв и цифр, которой он и певица Граймс назвали ребёнка.
Как тебе такое: Маск испортил жизнь жителям деревушки
Как пишет «Экспресс газета», когда журналисты в последний раз спросили основателя SpaceX, как поживает X Æ A-12, Маск не понял, о чём идёт речь. Бизнесмену разъяснили, что вопрос касается его отпрыска.

А-а-а, мой сын. Я подумал, это пароль какой-то. Да, у него всё отлично, — ответил Маск.

X Æ A-12 родился в мае, для Маска это уже седьмой ребёнок. При этом у остальных детей предпринимателя имена вполне «человеческие». Маск признался, что за идею необычного имени следует благодарить мать. Как писал NEWS.ru, при регистрации ребёнка в штате Калифорния знаменитой паре пришлось немного изменить имя, так как закон запрещает называть детей, используя цифры. По документам мальчика теперь зовут X Æ A-Xii.
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В мире , Видео , Илон Маск , SpaceX
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