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Президент Сербии позвонил Путину и рассказал о США 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Президент Сербии позвонил Путину и рассказал о США
Фото: РИА Новости
Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили косовское урегулирование. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.
По данным пресс-службы, переговоры состоялись по инициативе сербской стороны.

«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент России подтвердил неизменность принципиальной позиции «относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения», а также заявил о готовности и далее плотно взаимодействовать по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повесток.
Как сообщал «Рамблер», ранее Белграде был негативно воспринят пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook, в котором она высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Захарова извинилась за свое сообщение, подчеркнув, что ее неверно поняли.
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В мире , Политика , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , Александр Вучич , МИД , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Сербия , США
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