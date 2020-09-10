Президент Сербии позвонил Путину и рассказал о США 

Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили косовское урегулирование. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.
По данным пресс-службы, переговоры состоялись по инициативе сербской стороны.
«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что президент России подтвердил неизменность принципиальной позиции «относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения», а также заявил о готовности и далее плотно взаимодействовать по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повесток.
Как сообщал «Рамблер», ранее Белграде был негативно воспринят пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook, в котором она высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Захарова извинилась за свое сообщение, подчеркнув, что ее неверно поняли.