Президент Сербии позвонил Путину и рассказал о США 

По данным пресс-службы, переговоры состоялись по инициативе сербской стороны.

«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент России подтвердил неизменность принципиальной позиции «относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения», а также заявил о готовности и далее плотно взаимодействовать по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повесток.