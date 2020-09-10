Лукашенко отказался отдавать власть 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не покинет свой пост, так как власть ему дал народ. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал, представляя Андрея Шведа в должности генпрокурора Белоруссии. Лукашенко решил поговорить со Шведом «по-мужски, чтобы не было некой недосказанности».
«Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — подчеркнул Лукашенко.
Он рассказал, что в 90-е власть «валялась в грязи», о нее и о людей в погонах «вытирали ноги».
«Я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — заверил он.
Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
Главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская результаты голосования не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). Десятого сентября стало известно, что одну из лидеров белорусской оппозиции — Марию Колесникову — арестовали и отправили в минское СИЗО. Отец Колесниковой заявил, что против нее возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.