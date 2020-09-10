Лукашенко отказался отдавать власть 

Такое заявление Лукашенко сделал, представляя Андрея Шведа в должности генпрокурора Белоруссии. Лукашенко решил поговорить со Шведом «по-мужски, чтобы не было некой недосказанности».

«Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — подчеркнул Лукашенко.

Он рассказал, что в 90-е власть «валялась в грязи», о нее и о людей в погонах «вытирали ноги».

«Я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — заверил он.

Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.