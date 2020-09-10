Пока вы спали: США вмешались в дело Навального 

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По словам госсекретаря Майкла Помпео, США готовы приложить максимум усилий для того, чтобы виновные в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным были привлечены к ответственности. Об этом пишет ТАСС.

«Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен», — пояснил он.

В августе 2020 года крупнейшие российские банки зафиксировали существенный рост кредитования граждан. Объем выдач кредитов по итогам месяца может поставить исторический рекорд, достигнув 1,1 трлн рублей, пишет «Коммерсант».

По данным издания, значительную долю в выданных кредитах занимает ипотека — 40–60%, причем существенная часть приходится на госпрограмму. Также эксперты отметили активное восстановление спроса на кредиты наличными, связывая его с эффектом отложенного спроса.

Евросоюза не смог согласовать введение санкций против высокопоставленных белорусских чиновников из-за ультиматума Кипра. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут Bloomberg и RND.

Источники отмечают, что Кипр добивается от ЕС введения санкций против турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа, и отказывается поддерживать внешнеполитические инициативы, пока этот вопрос не будет решен. При этом для принятия санкций против Белоруссии Брюссель должен заручиться согласием всех стран-участниц ЕС.

Роспотребнадзор отказался принять разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) порядок работы непродовольственных магазинов в случае второй волны коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в АКИТ предложили контролировать количество посетителей в торговых точках, обеспечить соблюдение сотрудниками и покупателями мер предосторожности, а также разделять потоки посетителей на вход и выход.

В Роспотребнадзоре же заявили, что профилактические меры, рекомендованные ведомством, уже действуют и меняться не будут. В свою очередь в Минпромторге отметили, что массовое закрытие магазинов в случае второй волны коронавируса недопустимо и пообещали продолжить диалог по этому поводу с Роспотребнадзором.

В Таджикистане 11 октября должны пойти президентские выборы и могут, по примеру Белоруссии, начаться акции протеста, сообщает «ВЗГЛЯД».

По данным издания, президент Таджикистана правит страной с 1994 года и, «похоже, хочет передать власть своему сыну». При этом 31 августа председатель оппозиционной Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров объявил бойкот предстоящим выборам.

Однако, по мнению доцента факультета международных отношений СПбГУ Руслана Шамгунова, чтобы управлять Таджикистаном, нужно договариваться с кланами, а оппозиция этого не умеет, и «плавный переход власти от отца к сыну не воспринимается так уж болезненно».